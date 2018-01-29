Продолжится насилие низкого уровня интенсивности. Волкер прокомментировал перспективы конфликта на Донбассе
На Донбассе продлится насилие низкого уровня интенсивности. Об этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил во время телефонного брифинга из Нью-Йорка об итогах его переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае 26 января, об этом сообщает "Голос Америки".
"По итогам встречи не усилилась моя уверенность в продолжении режима прекращения огня. Я думаю, что мы наблюдаем продолжение периода насилия низкого уровня интенсивности", - заявил Волкер, отвечая на вопросы журналистов.
Как сообщала "Страна", ранее Курт Волкер в двух словах охарактеризовал переговоры с Владиславом Сурковым.
Мы писали, что Волкер рассказал, когда следует поднять тему о возмещении убытков из-за конфликта на Донбассе.
Также Волкер заявил, что передача контроля над границей на Донбассе произойдет только после выполнения Украиной политической части Минска.