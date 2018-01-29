На Донбассе продлится насилие низкого уровня интенсивности. Об этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил во время телефонного брифинга из Нью-Йорка об итогах его переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае 26 января, об этом сообщает "Голос Америки".

"По итогам встречи не усилилась моя уверенность в продолжении режима прекращения огня. Я думаю, что мы наблюдаем продолжение периода насилия низкого уровня интенсивности", - заявил Волкер, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщала "Страна", ранее Курт Волкер в двух словах охарактеризовал переговоры с Владиславом Сурковым.

Мы писали, что Волкер рассказал, когда следует поднять тему о возмещении убытков из-за конфликта на Донбассе.

Также Волкер заявил, что передача контроля над границей на Донбассе произойдет только после выполнения Украиной политической части Минска.