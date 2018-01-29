Сегодня, 29 января Одесский припортовый завод заработал после нескольких месяцев простоя после того как на предприятие начал поступать газ по давальческой схеме.

Об этом сообщил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

"Сегодня начали запуск ОПЗ. ООО "Всеукраинская Энерго Компания" выполнила свои обязательства по поставке газа для запуска и сделала предоплату за работу завода по переработке", - пояснил Щуриков.

По словам первого заместителя директора, планируется ввести в эксплуатацию один агрегат по производству аммиака и два агрегата по производству карбамида. Основные обязательства "Всеукраинской Энерго Компании" - единовременно обеспечить до 3 млн куб. м газа для запуска производства и ежемесячно до 60 млн куб. м газа как давальческого сырья.

Фото: facebook.com

В ноябре 2017 года Одесский припортовый завод приостановил работу из-за выхода из строя одного из агрегатов. При этом, на предприятии не смогли спрогнозировать возможность восстановления работы предприятия в будущем, поскольку ОПЗ может работать только по давальческой схеме, а регулярные остановки завода ставят под угрозу выполнение условий договора и контрактов с покупателями.

Ранее "Страна" сообщала, что в Фонде госимущества уверены, что смогут наконец продать Одесский припортовый завод.

Также Одесский припортовый завод в четвертый раз попробуют продать весной.