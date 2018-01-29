В Министерстве юстиции рассказали про интересные случаи, как заключенным пытаются передать с воли запрещенные предметы.

Так, В Полтавской колонии заключенным пытались передать в буханке хлеба 5 мобильных телефонов, а в киевской - перекинуть через забор наркотики, рассказал замминистра юстиции Денис Чернышов, передает УНН.

Проникновение запрещенных вещей удалось предотвратить в ходе специальных операций под названиями "Заслон" и "Щит".

В Полтавских учреждениях исполнения наказаний (№ 23) при осмотре лиц, прибывших на длительное свидание, в буханке хлеба обнаружено и изъято 5 мобильных телефонов.

Также, задержаны два человека, которые пытались перебросить пакеты через предупредительное ограждение Киевского следственного изолятора. В этих пакетах, в частности, были два мобильных телефона, дрожжи приблизительно весом 100 грамм, два пакета вещества растительного происхождения коричнево-зеленого цвета, два пакета неизвестных таблеток, два пакета порошкообразного вещества светлого цвета неизвестного происхождения и деньги в сумме 8700 гривен и 2000 долларов США.

А в Харьковской колонии (№27) в комнате приема передач, при осмотре посылок, в буханке хлеба обнаружено и изъято два полиэтиленовых свертка белого цвета и четыре полиэтиленовых свертка черного цвета с веществом неизвестного происхождения.

Вещи нашли в микроавтобусе, который заехал на территорию охраняемой зоны Одесской колонии. В специальном хранилище под пассажирским сиденьем было обнаружено устройство для отстрела патронов травматического действия ПМР и 8 патронов к нему, 7 бутылок с прозрачной жидкостью емкостью 1,5 литра и 7 бутылок с жидкостью темно-коричневого цвета емкостью 1,5 литра с характерным запахом алкоголя, деньги в сумме 86 тыс. 400 гривен и 4 мобильных телефона.

Кроме того, по его словам, в Черниговской колонии (№ 44) во время осмотра посылки, поступившей осужденному, в середине конфеты обнаружено сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

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