Операция по поиску пропавшего в Японском море краболова "Восток" прекращена после пяти суток безуспешных маневров. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Активная фаза поисков прекращена из-за отсутствия надежды найти людей живыми. Поиски продолжат проходящие в том районе суда", - сообщил представитель Владивостокского координационно-спасательного центра.

По данным ГУ МЧС по Приморью, с начала поисковой операции в Японском море авиацией МЧС России обследовано более 26,6 тыс. км. км акватории.

Напомним, рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия 25 января у южного побережья Приморья. После этого судно перестало выходить на связь. Была начата поисково-спасательная операция. В предполагаемом районе крушения удалось найти лишь несколько спасательных жилетов и два пустых плота. Людей и судно искали суда, авиация, была обследована береговая полоса.