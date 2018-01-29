Польша просит США распространить санкции на строительство газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, передает Gazeta Prawna.

"Мы хотим, чтобы строительство газопровода "Северный поток-2" охватывалось режимом санкций закона США от 2 августа 2017 года, в котором речь идет, в том числе, о санкциях против России", - заявил Моравецкий.

Моравецкий подчеркнул, что предыдущая интерпретация закона не удовлетворила Польшу.

"Предыдущее толкование этого документа Государственным департаментом США был для нас неоднозначным и неудовлетворительным. Это очень важный момент для нас в наших переговорах с США. И речь идет не только о нашей энергетической безопасности, но и безопасности всего региона", - добавил Моравецкий.

К реализации проекта "Северный поток-2" стоимостью почти 10 млрд евро "Газпром" и его партнеры намерены начать в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность газопровода будет в два раза больше, чем у первого "Северного потока", а строительство планируется завершить до конца 2019 года.

Киев выступает категорически против этого строительства, называя его политически мотивированным, и предлагая ЕС создать консорциум с привлечением европейских компаний для управления существующими более эффективным маршрутом транспортировки через Украину.

О своем несогласии с проектом "Северный поток-2" заявили также ряд стран ЕС, в частности Польша и Литва.

Как сообщала "Страна", Германия защищает от Еврокомиссии газопровод "Северный поток - 2".

При этом Порошенко назвал "Северный поток-2" угрозой для Европы.