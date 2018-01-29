На некоторых улицах Киева могут увеличить скорость движения до 80 км/час. Список
В Киевском горсовете разработали проект решения, который позволит увеличить скорость движения с 50 до 80 км/ч на ряде улиц столицы.
Об этом в своем блоге на сайте "Сегодня" сообщил заместитель мэра - секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив.
По словам Прокопива, в предварительный список дорог, где будет разрешено двигаться со скоростью 80 км/ч включены 22 улицы, в частности:
- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская);
- Большая кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводных и от ул. Газопроводной к Минскому проспекту);
- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);
- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. М. Трублаини);
- просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. М. Малиновского);
- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г. Киев);
- просп. С. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);
- просп. Г. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
- ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
- просп. М. Бажана (до Харьковской площади);
- бульв. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Неманская);
- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи);
- бульв. Перова (от просп. Освободителей до ул. А. Навои);
- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения);
- просп. Л. Курбаса;
- просп. Космонавта Комарова;
- ул. Борщаговская;
- Южный мостовой переход.
Он также добавил, что перечень дорог еще согласовывается, но если Киевсовет поддержит документ в ближайшее время, увеличение скорости состоится уже с 1 апреля.
Кроме того, в зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единое ограничение в 50 км/ч.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве могут увеличить разрешенную скорость движения на главных магистралях города.
Также скорость до 50 км/ч в Украине ограничат не везде, есть исключения - полиция.