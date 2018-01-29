В Киевском горсовете разработали проект решения, который позволит увеличить скорость движения с 50 до 80 км/ч на ряде улиц столицы.

Об этом в своем блоге на сайте "Сегодня" сообщил заместитель мэра - секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив.

По словам Прокопива, в предварительный список дорог, где будет разрешено двигаться со скоростью 80 км/ч включены 22 улицы, в частности:

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская);

Большая кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводных и от ул. Газопроводной к Минскому проспекту);

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);

Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. М. Трублаини);

просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. М. Малиновского);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г. Киев);

просп. С. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);

просп. Г. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

просп. М. Бажана (до Харьковской площади);

бульв. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Неманская);

просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи);

бульв. Перова (от просп. Освободителей до ул. А. Навои);

просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения);

просп. Л. Курбаса;

просп. Космонавта Комарова;

ул. Борщаговская;

Южный мостовой переход.

Он также добавил, что перечень дорог еще согласовывается, но если Киевсовет поддержит документ в ближайшее время, увеличение скорости состоится уже с 1 апреля.

Кроме того, в зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единое ограничение в 50 км/ч.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве могут увеличить разрешенную скорость движения на главных магистралях города.

Также скорость до 50 км/ч в Украине ограничат не везде, есть исключения - полиция.