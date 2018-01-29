Атлеты сборной России, которых МОК отстранил от зимней Олимпиады-2018 в Пхенчане из-за допингового скандала, выйдут на старт альтернативного турнира в Сочи.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на информированный источник в Министерстве спорта РФ. В этих соревнованиях смогут принять участие около 500 спортсменов.

"Кроме россиян в Сочи позовут и иностранных спортсменов, которые по разным причинам не получили олимпийские лицензии в 2018-м", - подчеркнул источник.

"Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня. Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде-2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи", - заявил анонимный чиновник.

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил о том, что его ведомство сейчас активно работает над деталями альтернативных соревнований.

"Для спортсменов, которые не вошли в список, в России проведем ряд турниров и пригласим туда иностранных спортсменов, потому что спортсмены должны соревноваться. Запрета на участие в других соревнованиях у них нет. Сейчас работаем над техническими деталями. Атлеты не должны оставаться без практики. Особенно в тех видах спорта, где у нас много недопущенных", - заявил министр.

Ранее "Страна" сообщала, что МОК разрешил спортсменам КНДР выступить на Олимпиаде под единым флагом с Южной Кореей.