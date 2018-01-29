В центре Киева - вторая перестрелка за день. Трое раненых
Сегодня, 29 января, у здания Святошинского суда, по улице Жилянской, 142, произошла еще одна перестрелка. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Предварительно, в конфликте ранения получили три человека. Двое от написания заявления отказались, а третьего с огнестрельным ранением госпитализировали.
Известно, что стрельба произошла во время судебного заседания по нелегальной деятельности одной из транспортных компаний.
Сейчас причины и обстоятельства выясняются. На месте работают врачи, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Информацию о стрельбе подтвердили и в столичной полиции.
"К столичных правоохранителей в 13:50 поступила информация, что у судебного учреждения произошла стрельба и есть пострадавший", - рассказали в полиции.
Также отмечается, что после этого в Киеве был объявлен план Перехват.
К перестрелке могут быть причастны мужчины, находившиеся на Hyundai Accent или Opel серого цвета.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", сегодня в Киеве застрелили мужчину возле метро "Берестейская". Позже полиция рассказала подробности.