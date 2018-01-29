Сегодня, 29 января, у здания Святошинского суда, по улице Жилянской, 142, произошла еще одна перестрелка. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Предварительно, в конфликте ранения получили три человека. Двое от написания заявления отказались, а третьего с огнестрельным ранением госпитализировали.

Известно, что стрельба произошла во время судебного заседания по нелегальной деятельности одной из транспортных компаний.

Сейчас причины и обстоятельства выясняются. На месте работают врачи, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Информацию о стрельбе подтвердили и в столичной полиции.

"К столичных правоохранителей в 13:50 поступила информация, что у судебного учреждения произошла стрельба и есть пострадавший", - рассказали в полиции.

Также отмечается, что после этого в Киеве был объявлен план Перехват.

К перестрелке могут быть причастны мужчины, находившиеся на Hyundai Accent или Opel серого цвета.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", сегодня в Киеве застрелили мужчину возле метро "Берестейская". Позже полиция рассказала подробности.