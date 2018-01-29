Компании "Киевстар", "Vodafone-Украина" и lifecell подали заявки на тендер на получение лицензий на пользование радиочастотами для 4G-связи.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации

Нацкомиссия официально опубликовала количество поданных операторами заявок на тендер на получение лицензий на пользование радиочастотами для внедрения 4G-связи в полосах радиочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц.

Датой начала тендера назначено 26 февраля 2018 года. Отмечается, что тендерная гарантия должна быть уплачена не позднее 20 февраля 2018 года.

Осенью правительство открыло диапазон 1800 МГц для внедрения 4G-связи в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине официально объявили тендер на продажу частот 4G.

Стоимость лицензий на запуск связи по стандарту 4G в диапазоне 2600 МГц составит 2,3 миллиарда гривен, в диапазоне 1800 МГц — 4 миллиарда.

Правительство анонсировало внедрение 4G в Украине до конца 2017-го года. Мобильные операторы заявили, что готовы к этому.

Также только 17% абонентов в Украине смогут пользоваться 4G, - СМИ.