Суд отказался продлевать возложенные судом на бывшего народного депутата Николая Мартыненко обязательства, так как оставшуюся их часть он и так будет выполнять.

Это решение принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева по результатам рассмотрения ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает "Слово и Дело".

Ранее САП просила продлить действие обязательств, а именно: прибывать по первому вызову, информировать о смене места жительства и/или работы и удерживаться от общения со свидетелями, подозреваемыми и другими лицами.

По информации прокурора, с 2016 года Мартыненко 22 раза вылетал за границу и в общей сложности находился там более трех месяцев, что может свидетельствовать о наличии жилья за границей. Также в САП указали на возможное давление на свидетелей, экспертов, специалистов и т.д.

В свою очередь судья отметил, что наличие таких рисков не подтверждено, так как прокуратура не предоставила необходимые доказательства.

Он указал, что обязательство прибывать по первому вызову прямо возложено на подозреваемого п. 1 ч. 7 ст. 42 УПК Украины.

По словам судьи запрет Мартыненко общаться с другими подозреваемыми в указанном уголовном производстве грубо нарушает как требования действующего законодательства Украины, так и требования статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, ранее суд вернул Николаю Мартыненко загранпаспорт и разрешил уехать за границу.

Также мы писали, что НАБУ завершило расследование по экс-нардепу Мартыненко.