Украина будет выступать во втором полуфинале песенного конкурса "Евровидение-2018" в Лиссабоне. По результатам жеребьевки, которая состоялась сегодня в мэрии Лиссабона, Украина будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2018.

Вместе с Украиной во втором полуфинале выступят еще 17 исполнителей - представители России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Молдовы, Сан-Марино, Нидерландов, Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении.

В первом полуфинале выступят представители 19 стран - Беларуси, Болгарии, Литвы, Албании, Чехии, Бельгии, Исландии, Азербайджана, Израиля, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Австрии, Ирландии, Армении, Кипра, Хорватии, Греции, Македонии.

Как сообщала "Страна", стало известно, что Юлия Самойлова, которую СБУ не пустила на Евровидение в Киев, готовится к поездке в Лиссабон.

Мы писали, кто стал полуфиналистами украинского отбора на "Евровидение-2018".

Также певица TAYANNA может пролететь мимо нацотбора на "Евровидение-2018".