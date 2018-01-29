В Тернополе женщина из мести заявила о заминировании бара.

Как сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции, инцидент произошел в воскресенье, 28 января.

Информация о заминировании заведения поступило в милицию ночью, около 2:00.

На время приезда экстренных служб в баре посетителей уже не было, только персонал. Правоохранители после проверки помещения и территории никаких опасных предметов не обнаружили.

Следователи выяснили, что звонок осуществили с гостиничного номера областного центра. Оказалось, что звонила 34-летняя жительница села Вербовка Борщевского района.

По словам работников заведения, женщина неоднократно приходила в бар и конфликтовала с персоналом, даже пыталась нанести телесные повреждения бармену. В конце руководитель запретил впускать ее в помещение.

Накануне женщина вновь пришла, но обслуживать клиентку персонал отказался и попросил выйти. Через некоторое время она позвонила в бар и сказала, что там осталась ее сумка, а в ней есть взрывчатка.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 УКУ. Женщине инкриминируют заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

Санкция статьи наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

Фото: tp.npu.gov.ua

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