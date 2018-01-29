Нацбанк обнародовал рейтинг банков по проблемным кредитам. Лидируют в нем ВТБ, национализированный "Приватбанк" и "Укрсоцбанк", приобретенный "Альфа-банком". У них больше всех проблемных кредитов, передает "Экономическая правда".

Опубликованы данные по состоянию на 1 декабря 2017 года.

У "дочки" российского ВТБ 95,3% кредитов неработающие, у "Привата" - 86,9%, у "Укрсоцбанка" - 81,84%.

Проблемные или недействующие кредиты - один из главных финансовых показателей банка. Согласно определению НБУ, это сомнительные и безнадежные к возвращению кредиты.

Согласно рекомендациям МВФ, кредиты считают недействующими, если уплата основной суммы и процентов по ним просрочены:

- на три месяца или более;

- менее чем на 90 дней, однако в соответствии с национальными нормами надзора считается, что обслуживание такого кредита является "слабым" или "неудовлетворительным".

Пока проблемные кредиты находятся на балансах банков, банки должны держать огромные резервы для их покрытия. Это не позволяет им вести полноценную деятельность и направлять средства на кредитование.

Фото: bank.gov.ua

Напомним, что национализация "Приватбанка" обошлась Украине в 5% ВВП.

Также стало известно, что Украина стала мировым лидером по проблемным кредитам.