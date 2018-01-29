Экс-супруга Джонни Деппа 45-летняя актриса Ванесса Паради получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, 44-летнего режиссера и сценариста марокканско-еврейского происхождения Самюэля Беншетри после недавнего визита в Киев, где снимался фильм "Иней" литовского режиссера Шарунаса Бартаса. Об этом сообщает французский журнал VSD.

По словам инсайдеров, событие свадьба кинодивы состоится уже этим летом.

Источник близкий к паре рассказал, что торжественная церемония состоится 19 июля на острове Иль-де-Ре, который расположен в Атлантическом океане у западного побережья Франции. Церемония запланирована на роскошной вилле.

Фото: beztabu.net

Свадьба для Ванессы станет первой, хотя актриса прожила с Джонни Деппом 14 лет, но официально их брак так и не был зарегистрирован.

Зато Самюэль уже был женат на актрисе Мари Тринтиньян.

Паради познакомилась Беншетри на съемках фильма "Собака" в 2016 году, где певица исполнила одну из главных ролей. Влюбленные скрывали свои отношения, пока в августе 2017 года не появились вместе на одном из светских мероприятий.

Фото: beztabu.net

Напомним, у Ванессы Паради и Джонни Деппа двое детей — 18-летняя дочь Лили-Роуз Мелоди (которая сейчас успешно работает моделью) и 15-летний сын Джек.

Как сообщала "Страна", ранее в СМИ прошел слух о том, что голливудский актер Джонни Депп вернулся к французской певице Ванессе Паради.