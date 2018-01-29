Знаменитые спортсмены и эксперты не перестают восхищаться полуфинальным поединком Всемирной серии бокса (WBSS), в котором украинец Александр Усик вырвал победу у Майриса Бриедиса и стал обладателем двух чемпионских поясов.

Великий боец, экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью в своем Twitter написал, что Усик совершил то, что под силу не каждому непобедимому боксеру.

"Считаю исход боя правильным. Усик победил очень хорошего боксера на его же территории. Немногие непобедимые бойцы могут это сделать. Усик и формат турнира World Boxing Super Series - это глоток свежего воздуха для бокса", - написал Тони Беллью.

Фото: twitter.com/TonyBellew

Напомним, "Страна" рассказывала, что Усик за победу в финале Всемирной боксерской серии может получить 4 миллиона доларов.