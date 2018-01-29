В Шевченковском районе Киева, на улице Сикорского, автохама наказали урной, положив ее на лобовое стекло автомобиля. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел на улице Сикорского. Вероятно, кто-то из возмущенных местных жителей кинул урну в неправильно припаркованный автомобиль.

Как видно на фото, автомобиль преградил выход из подъезда для жителей или подъезд к нему машин экстренной службы.

Одна из ножек урны пробила лобовое стекло. В сообщении отмечается, что автор снимков не бросал урну в машину.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве автохам на Lexus занял сразу четыре места для инвалидов на парковке.

Также "Страна" писала, как в Киеве на Бесарабке автохам заблокировал выход из подземного перехода.