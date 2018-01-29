СМИ узнали, что назначение Якова Смолия главой Национального банка переносится как минимум на конец февраля. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источники.

То есть Верховная Рада сможет назначить сменщика Валерии Гонтаревой минимум через месяц.

"Назначение Смолия переносится на конец февраля, вероятнее всего на 27-е число (февраля)", - сообщил источник агентства.

Причиной переноса является отсутствие на данный момент окончательного согласования полного пакета кадровых назначений.

Ранее Порошенко предложил Раде уволить Гонтареву и назначить Смолия главой НБУ.

Сама Гонтарева рассказала, почему Порошенко тянул с ее увольнением 9 месяцев. По ее словам, промедление было связано с поисками новой кандидатуры на этот пост.

"Не проблема в том, чтобы уволить Гонтареву. Голосов за мое увольнение будет очень много. Проблема, как всегда собрать коалицию и назначить нового главу. Вот пришел этот день, когда голоса уже есть", - заявила Гонтарева.