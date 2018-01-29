В Броварах под Киевом 20-летний парень угнал автомобиль "скорой помощи", когда водитель ненадолго оставил его без присмотра. Об этом сообщает полиция.

Водитель вызвал полицию и самостоятельно пытался догнать похищенное служебное авто. Совместными усилиями с экипажем Броварской полиции похититель был задеражн.

Далеко убежать ему не удалось - автомобиль застрял в сугробе снега.

Злоумышленником оказался 20-летний житель села Большая Александровка. Задержанный молодой человек вел себя неадекватно. На вопрос полицейских, зачем ему нужен автомобиль скорой медицинской помощи, предоставить исчерпывающий ответ он не смог. Сейчас назначены соответствующие экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови угонщика авто.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления.

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