В полиции рассматривают несколько версий взрыва возле супермаркета в Харькове, от которого пострадала женщина с 2-летним внуком. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Начальник Нацполиции в Харьковской области Олег Бех сообщил, что взорвалась ручная граната наступательного действия. Около нее находился большой подшипник.

Эксперты сделали вывод, что что взрыв был рассчитан на то, чтобы были гораздо большие повреждения.

Бех также подтвердил, что женщина, пострадавшая в результате взрыва, работает уборщицей в аптеке, расположенной в том же здании, что и супермаркет.

"После того, как она произвела уборку, она спускалась вниз и увидела на лестнице небольшой пакет. Попросила своего внука, чтобы он отошел на несколько ступенек выше, подошла к этому пакету (он был тяжелый, с ее слов). Внутри она увидела металлический предмет, который она взяла. Он выпал у нее из рук, после чего произошел взрыв", - сказал Бех.

По его словам, у следствия есть несколько версий происшедшего.

"Мы выдвинули уже несколько версий. Одна из версий - возможный конфликт, который есть у собственника аптеки по предыдущему месту работы. Возможно, были и другие моменты", - сказал Бех.

Он подчеркнул, что пока оснований говорить о теракте нет, но не исключил, что в ходе досудебного расследования квалификация может измениться.

Как сообщала "Страна", в Бердянске мужчина подорвал себя гранатой, ранив троих полицейских.

Напомним, ранее в Харьковском университете Воздушных сил нашли тело курсанта с огнестрельными ранениям. Рассматривают версию суицида.