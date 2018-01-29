Полиция открыла производство по факту нападения радикалов С14 на редакцию Союза православных журналистов в Киеве. Об этом во время пресс-конференции сообщил адвокат Максим Могильницкий.

Видео конференции опубликовано на YouTube-канале "Украинских новостей".

Действия радикалов квалифицировали по ст. 162 УК "Незаконное проникновение в жилище либо иное помещение". Адвокат считает, что дело стоит переквалифицировать на препятствование законной деятельности журналиста.

Напомним, что 25 января националисты из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви в Киеве.

Также недавно радикалы из С14 сорвали акцию антифашистов в Киеве.