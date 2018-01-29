В "ДНР" объяснили, почему в Луганске уже есть "Водафон", а в Донецке еще нет
В "ДНР" объяснили, почему в Донецке нет связи у оператора Водафон, а в Луганске ее восстановили.
"В ЛНР Водафон заработал, потому что был задействован кабель другого оператора, который раньше был перепрошит под работу Водафона, у нас другая ситуация", - написал в Facebook "депутат Народного совета" Владислав Бердичевский.
По его словам, самостоятельно настроить и перепрограммировать оборудование в Донецке не могут.
Напомним, в неподконтрольной части Донецкой области с 10 января пропала связь у оператора Водафон.
Как заявили в СЦКК, оператору для восстановления связи понадобится не менее одного месяца.
Еще мы публиковали фото, как жители Донецка пытаются словить еле уловимый сигнал оператора на пешеходном мосту.
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