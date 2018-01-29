Покойный экс-глава Ливии Муаммар Каддафи, оказывается, в свое время едва не приобрел самый прибыльный клуб в мире - английский Манчестер Юнайтед.

Об этом сообщает авторитетная газета The Times.

На переговоры с Каддафи, в 2004 году, в Ливию летал финансист Мехмет Далман.

"Публика не осознает, насколько близка была сделка с ливийцами. Каддафи почти купил клуб. Речь идет о нескольких часах, без преувеличения. Он был готов заплатить за 29,9% акций клуба", - рассказал Далман.

Факт возможного приобретения акций "Манчестер Юнайтед" подтвердил и сын Каддафи - Саади.

"Я говорил отцу, что это было бы сродни покупке англиканской церкви. Это очень сложно, а может, невозможно. Это золотой, золотой клуб", - отметил он.

Однако сделка сорвалась, а в 2005 году контрольный пакет акций клуба был выкуплен американским бизнесменом Малкольмом Гейзером.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" второй год подряд признан самым успешным по доходам футбольным клубом в мире. В сезоне-2016/17 "манкунианцы" заработали €676 миллионов.

Муаммар Каддафи, правивший Ливией с 1969 года, был схвачен и убит повстанцами в октябре 2011 года.

Ранее "Страна" сообщала, что полузащитник "Манчестер Сити" завалил сессию в Сумском университете.