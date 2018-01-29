Погибший при перестрелке возле у метро "Берестейская" мужчина получил смертельные ранения из устройства отстрела резиновых пуль. Об этом сообщает УНН.

Как рассказал глава киевской полиции Андрей Крищенко, на месте погиб один человек, 1983 года рождения. Он был работником одной из частных охранных фирм, которые участвовали в конфликте вокруг права собственности на объект.

Второй участник конфликта получил ранение, но они не тяжелые - его доставили в больницу.

Удалось также выяснить, что инцидент произошел между представителями двух охранных фирм, на руках которых оказались судебные решения на право собственности.

"Здесь была одна частная структура охраны, приехала другая - произошел конфликт, полицию не вызывали, пока не произошла стрельба и не погиб человек", - рассказал Крищенко.

Он добавил, что проводится розыск и пока никто не задержан.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в игорном заведении Украинской национальной лотереи, которая действует под вывеской "Фаворит", произошла перестрелка.

В то же время, СМИ называют УНЛ "любимцем" власти и связывают компанию с высокими: нардепом от БПП Александром Третьяковым, экс-главой АП Борисом Ложкиным и экс-главой ФГИ Игорем Белоусом. Белоус в частности мог получить долю в компании путем передачи 40 помещений для игровых залов в Киеве.

Как сообщала "Страна", лотерею, в которой три раза подряд выиграл Ляшко, связывают с соратниками президента.