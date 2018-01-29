В Киеве сотрудники полиции задержали офисного вора, который пытался скрыться от правоохранителей в вентиляционной шахте.

Об этом сообщает столичная полиция.

Около 4 часов с офисного помещения в переулке Бехтеревский на пульт диспетчера полиции охраны поступил сигнал "Тревога". Уже в течение минуты на место происшествия прибыл наряд группы реагирования Управления полиции охраны Киева.

Правоохранители обнаружили открытую дверь офиса со сломанными замками, поэтому приняли решение о немедленном блокировки возможных выходов из здания.

Так как сигнализация постоянно работала, было ясно, что в помещении находится неизвестный. Во время тщательного осмотра офиса в вентиляционной трубе полицейские обнаружили и задержали 30-летнего мужчину, который пытался похитить оргтехнику.

Сумку с вещами злоумышленник оставил у двери, так как не успел передать ее сообщникам. При обследовании прилегающей территории работники полиции охраны обнаружили автомобиль, в котором находились двое мужчин и женщина. Именно она и сообщила вору о приезде полиции.

Всех участников ограбления задержали.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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