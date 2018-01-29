Киевский мост Метро до сих пор находится в плачевном состоянии, несмотря на недавний ремонт. Об этом пишет в Facebook киевский блогер и активист Дмитрий Макагон. В подтверждение он опубликовал фото моста.

В прошлом году его активно ремонтировали: перекладывали асфальт, красили ограждения и даже выделили 12 млн грн на новую подсветку.

Но за внешним ремонтом остались нетронутыми опоры и несущие конструкции моста. Они все еще находятся в аварийном состоянии, арматура давно проржавела, а бетон осыпается кусками

"Я бы еще динамиков установил, чтобы, когда вся эта подмарафеченная и светящаяся херня падала в воду, было красивое звуковое сопровождение", - добавил Макагон.

Фото: facebook.com/makahon

Напомним, на прошлой неделе в Киеве обрушилась металлическая конструкция моста.

Также в Киеве в разгар зимы возобновили стройку на Подольском мосту: ставят отбойники и арматуру.