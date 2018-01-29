В начале 2021 года Украина получит первые партии ядерного топлива от оператора НАЭК Энергоатом и американской компании Westinghouse Electric. Контракт будет действовать 4 года. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сообщение пресс-службы Westinghouse.

Производство и сборка ядерного топлива будут осуществляться на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестерос.

Соглашение предусматривает поставку ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годов, а также продолжение действия текущего договора на шесть энергоблоков, срок действия которого заканчивается в 2020 году.

Как сообщала "Страна", Порошенко рассказал как вместе с США пытается предотвратить запуск "Северного потока-2".

Напомним также, что американская компания Westinghouse доставила в Украину ядерное топливо в феврале 2016 года.