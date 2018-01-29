В США сразу в 11 штатах отменили занятия в школах из-за эпидемии гриппа. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве, в США от гриппа уже умерли 37 детей.

По мнению экспертов, к концу зимнего сезона этот показатель может удвоиться.

Учебу прервали в штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентукки, Теннесси, Мичиган, Иллинойс, Северная Каролина и Миссури. Всего в США 50 штатов.

В Украине грипп сейчас тоже активен. В Минздраве рассказали, в каких областях больше всего заболевших гриппом и ОРВИ.

Напомним, что кроме гриппа в Украине сейчас немало и других болезней. Корь, дифтерия, далее гепатит "А". В Николаеве госпитализированы 40 человек с диагнозом - болезнь Боткина.