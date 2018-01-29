В США массово закрывают школы из-за эпидемии гриппа, которая унесла жизни десятков детей
В США сразу в 11 штатах отменили занятия в школах из-за эпидемии гриппа. Об этом сообщает Wall Street Journal.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве, в США от гриппа уже умерли 37 детей.
По мнению экспертов, к концу зимнего сезона этот показатель может удвоиться.
Учебу прервали в штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентукки, Теннесси, Мичиган, Иллинойс, Северная Каролина и Миссури. Всего в США 50 штатов.
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