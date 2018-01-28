В Украине в ДТП и прочих инцидентах на дорогах ежедневно погибает 10 человек. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на годовой итоговой коллегии МВД, передает УНИАН.

Князев назвал такой показатель смертности "недопустимо высоким" и предложил вариант резкого сокращения аварийности на дорогах Украины.

"Аварийность на дорогах недопустимо высокая. Ежедневно погибает около 10 граждан. Внедрение системы автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения позволит резко снизить аварийность на дорогах, ведь причиной трети аварий является превышение скорости. Об этом свидетельствует опыт европейских стран", - сказал глава полиции.

Напомним, ранее были названы самые опасные районы Киева по количеству ДТП.

Также "Страна" рассказывала, как в МВД хотят решить "дорожную проблему" драконовскими мерами. Ограничат скорость, поднимут штрафы, а водителей обяжут передавать права "копам"

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