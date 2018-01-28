Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер не верит, что Россию могут лишить права вето в ООН, в том числе по вопросу Донбасса. Об этом он заявил в интервью "112 Украина".

"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", - сказал Волкер.

Он вообще не рассматривает такой вариант, поскольку "очень важно коммуницировать с Россией напрямую".

"Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт. Поэтому диалог очень важен",- сказал американский переговорщик, который сейчас активно встречается с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Ранее "Страна" выпускала материал о том, что известно об итогах встречи Волкера и Суркова. В частности якобы появился реализуемый план по миротворцам.

Также известно, что в Дубае Сурков обратил внимание Волкера на украинский закон о реинтеграции Донбасса.