В Киеве из-за снегопада, который ждут 29 января, могут ограничить въезд фур. Об этом сообщили в КГГА.

Решение по ограничению въезда большегрузного транспорта примут в случае ухудшения погодных условий.

Также столичные власти призвали автовладельцев не парковать свои машины на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не блокировать работу снегоуборочной техники.

Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы.

Также городские власти убедительно просят киевлян в условиях ухудшения погоды не пользоваться личным авто, а по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.

Напомним, что на прошедшей неделе Украину так заваливало снегопадами, что к борьбе со стихией привлекали ВСУ.

А тем временем в Японии жители, радуясь приходу настоящей зимы, лепят невероятных снеговиков. Фото.