Во Львове двое детей 10 и 11 лет провалились под лед: один мальчик погиб, второго успели спасти. Об этом сообщили в Львовском горсовете.

Инцидент произошел сегодня днем на водоеме на улице Радужной в Сиховском районе Львова.

"Одного парня удалось вытащить из воды. Он жив. Тело другого парня (примерно 10 лет) специалисты-водолазы нашли после многочасовых поисков уже без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Дети гуляли без присмотра взрослых.

Напомним, что в Луцке вторые сутки ищут 13-летнего мальчика, который провалился под лед. Его товарищи говорят, что они гуляли около реки и решили проверить лед на прочность. Тогда парни вышли на лед, но вдруг один из них провалился под лед и исчез.

Ранее на Южном Буге провалился под лед и погиб мужчина, решивший сократить дорогу домой.