Пентагон планирует провести в этом году испытание новой артиллерийской системы противоракетной обороны. Об этом сообщает Breaking Defense.

Стоимость одного выстрела из нее будет стоить около 86 тысяч долларов. Для сравнения, стоимость одной ракеты комплекса Patriot составляет около трех миллионов долларов.

Эта система должна позволить оборонять различные важные объекты от несложных ракет противника существенно дешевле, чем с помощью комплексов с ракетами-перехватчиками.

Американские военные сегодня располагают несколькими системами противоракетной обороны, которые созданы для прикрытия важных объектов и больших территорий от крылатых ракет, тактических и стратегических баллистических ракет. В министерстве обороны США полагают, что в случае массированного запуска ракет противником, все эти системы очень быстро окажутся бесполезными. Дело в том, что, по правилам, для надежного поражения одной баллистической цели противоракетный комплекс должен запустить две ракеты-перехватчика.

По словам руководителя программы разработки артиллерийской противоракетной системы Винсента Сабио, стоимость организации полной круговой противоракетной обороны Соединенных Штатов комплексами Patriot, THAAD и GBI будет крайне велика. Кроме того, позиции практически всех этих систем могут быть определены противником. В Управлении стратегических возможностей Пентагона полагают, что новая артиллерийская система позволит существенно дополнить возможности существующих противоракетных систем обороны.

Концепция новой системы предполагает использование специальных корректируемых снарядов, радиолокационных станций, систем управления огнем и обычных артиллерийских орудий. Разработкой снарядов занимается британская компания BAE Systems. Они получили название HVP (Hyper Velocity Projectile, снаряд с увеличенной начальной скоростью). Предполагается, что радар будет отвечать за обнаружение и сопровождение целей, а система управления огнем — за наведение орудия и ведение огня. Начальная скорость снаряда при выстреле будет составлять 2,5 тысячи метров в секунду.

Фото: breakingdefense.com

Для сравнения, в полете ракета комплекса Patriot может развивать скорость до 3,5 числа Маха, или около 1,2 тысячи километров в час. Разработчики артиллерийской системы полагают, что ее можно будет использовать против несложных баллистических целей противника, например, баллистических ракет, запущенных Северной Кореей. Дело в том, что такие ракеты не имеют маневрирующих головных частей и финальная стадия их полета проходит по уже точно прогнозируемой баллистической траектории.

Для стрельбы снарядами HVP можно будет использовать любое артиллерийское орудие калибра 155 миллиметров, включая гаубицы M777 и M198, а также самоходные артиллерийские установки M109. Вести огонь новыми снарядами можно будет и из корабельных орудий. В частности, для орудий Mark 45 планируется создать версию HVP калибра 127 миллиметров. Полет снаряда HVP после выстрела можно будет корректировать. Кроме того, для него можно будет задавать режим поражения целей — осколочно-фугасный подрыв вблизи мишени или прямое попадание.

Другие подробности о перспективной системе не раскрываются. Когда именно новая система может поступить на вооружение, также пока неизвестно.

Между тем, в США по заказу Агентства противоракетной обороны сегодня ведется разработка высотного беспилотного летательного аппарата с боевым лазером. Этот аппарат планируется использовать для поражения стратегических баллистических ракет противника на начальной стадии полета. Разработка аппарата ведется с 2015 года. Первый полет аппарата с маломощным лазерным излучателем, призванный лишь подтвердить общую концепцию, планируется провести в 2021 году. Перспективный аппарат должен будет выполнять полеты на высоте около 20 тысяч метров.

Ранее американский эсминец-невидимка сломался во время испытаний.

Также напомним, в Пентагоне создают бесшумные беспилотники, которые летают по принципу летучих мышей.