Компания Илона Маска The Boring Company готовится выпустить самые безопасные огнеметы нового поколения и уже получила более 2 тысяч заказов всего за несколько часов. Об этом пишет Тechcrunch.

Один такой огнемет стоит $500. Илон Маск писал в Twitter, что его огнеметы спасут от зомби-апокалипсиса:

"Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что приобрели огнемет. Работает против орды нечисти или мы вернем деньги!", - то ли в шутку, то ли всерьез писал предприниматель.

Фото: boringcompany.com

Миллиардер добавил, что слухи о намеренном зомби-апокалипсисе ради увеличения продаж не верны:

"Вам нужны миллионы зомби, чтобы это называлось зомби-апокалипсис. Где бы я взял такую большую фабрику, чтобы произвести их так много?", - задает вопрос Маск.

В дополнение к огнемету, The Boring Company предлагает приобрести огнетушитель за $30.

"Конечно, вы можете купить другой за меньшую сумму, но у этого крутая наклейка и удобная кнопка", - говорится на сайте компании.

Фото: twitter.com/elonmusk

The Boring Company была создана в конце декабря 2016 года. Основным направлением, которая занимается компания является рытье скоростных тоннелей.

Ранее Маск назвал дату старта ракеты, которая будет "катать" туристов вокруг Луны.

Также недавно Илон Маск показал новую тяжелую ракету Falcon Heavy.