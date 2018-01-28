Американский политтехнолог и бывший советник Виктора Януковича Пол Манафорт в свое время научил беглого президента "правильно" улыбаться и разговаривать. Об этом говорится в расследовании аналитика The Atlantic Франко Фоера.

Он узнал, что Манафорт имел своих людей в каждом украинском министерстве и выстроил очень близкие отношения с Януковичем. Они часто играли в теннис, ходили в сауну и могли даже вместе плавать голыми.

Манафорт убедил Януковича одеваться в такие же, как у него, костюмы, носить такую ​​же прическу, научил его, как улыбаться и как вести переговоры.

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"Янукович и Манафорт почти одинаковы. Он заставлял Януковича носить те же костюмы, что и он, и расчесывать волосы назад, как и он. Янукович был деревянным публично и наедине, но Манафорт научил его улыбаться и разговаривать", - говорится в расследовании.

Бывший пресс-секретарь МИД Украины Олег Волошин рассказал, что Янукович слушал только Манафорта, а аргументы украинских чиновников просто игнорировал.

"Мы работали в Украине очень долгое время, и у Пола было целое собственное теневое правительство... У него был свой человек в каждом министерстве", - рассказал один из заместителей Манафорта Год Гейтс.

Автор расследования пишет, что Манафорт получал от Януковича огромные суммы - больше, чем когда-либо до этого в своей жизни. Услуги политтехнолога часто оплачивались из карманов украинских олигархов, лояльных к Януковичу.

"Манафорт видел Украину своей золотой жилой, крупнейшей из его возможностей", - говорится в тексте.

Напомним, что в США суд над Манафортом перенесли с весны на осень.

Ранее судья согласилась отпустить Манафорта из-под домашнего ареста, но с условиями.