Стало известно, что за подарок за 170 тыс. гривен получил генпрокурор Юрий Луценко от своего старшего сына.

В интервью "Сегодня" глава ГПУ сказал, что это была поездка на отдых всей семьей. А вот куда именно - не уточнил.

"Это поездка на отдых. Сын-бизнесмен заплатил, и мы всей семьей, в том числе с его женой, отдохнули 7 дней за рубежом. Ведь для меня отдых - это смена не только лиц, но и тем для разговоров. Если отдыхать в Украине, лица могут поменяться, темы - нет. Правда, и за рубежом, бывает, идешь по Милану, останавливается бусик, оттуда высовывается наш земляк и кричит что-то типа: "Пане Юрію, свободу не спинити!"…" - рассказал Луценко.

Фото: segodnya.ua

Ранее Ирина Луценко отказалась брать номерок за пальто в "Украинском доме" со словами: "Вы меня узнаете".

А ее супруг-генпрокурор Луценко объяснил, почему не прошел обязательный для прокуроров тест на IQ: "Боюсь, компьютер не выдержит".