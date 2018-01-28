Половина доставленных на фронт автомобилей с завода "Богдан", которым раньше владел Петр Порошенко, пришлось ремонтировать или возвращать на завод. Об этом в эфире "Громадського радио" рассказала член Совета волонтеров при Минобороны Валентина Варава.

На Донбасс доставили 50 автомобилей "Богдан-2251", из них 25 оказались неисправными. Пять автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой, а 17 отправлены в пункты ремонта и еще в трех обнаружили производственный брак.

Сейчас на фронте 45 таких автомобилей.

"Это при том, что автомобилей, которые пробежали более 10 000 километров, единицы. 5 автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой. С тех 20 автомобилей, которые были в ремонте, три - это заводской брак, они возвращены. 17 авто прошли ремонт, 10 уже возвращены в военные части, 7 еще на обслуживании, из которых 2, как говорят, уже готовы", - рассказала волонтер.

Фото: bogdan.ua

Согласно государственному оборонному заказу, Минобороны передали 100 таких автомобилей. Сейчас ВСУ приняли половину.

До 2009 года совладельцем корпорации "Богдан" был Петр Порошенко. Теперь генеральным директором корпорации является Виталий Старосуда. Но в начале 2013 года Порошенко рассказал Forbes о том, что продал свою долю в корпорации "Богдан", которая производит автомобили и автобусы, своему партнеру Олег Свинарчуку.

Ранее в Киеве на Московском мосту у "Богдана" на ходу отлетело колесо.

Напомним, Саакашвили обвинил Порошенко в продаже автобусов "Богдан" Абхазии и Южной Осетии.