В Киеве водитель Uber на арендованной Skoda въехал в Audi с беременной женщиной. Водитель признался в комментарии порталу "Киев Оперативный", что был в состоянии наркотического опьянения.

Мужчина был первый день на работе в этой популярной службе интернет-такси. Ехал на арендованном автомобиле Skoda со стороны метро Оболонь в сторону метро Минская по Малиновского.

Неподалеку местной прокуратуры решил осуществить поворот и не пропустил автомобиль Audi, в котором ехали супруги - мужчина и женщина на четвертом месяце беременности.

Женщина получила незначительные травмы и была госпитализирована для дальнейшего диагностирования.

Водитель Skoda в интервью признался, что употреблял амфетамин - "чуть-чуть совсем". Пассажиров у него не было.

На месте работают патрульные полицейские и врачи скорой. Ожидают СОГ.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Ранее в Киеве на Берковцах горящий автомобиль Uber протаранил грузовик.

Также недавно в Киеве такси Uber влетело в грузовик на аварийке. Водитель и пассажир в тяжелом состоянии.