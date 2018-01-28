Во Львове акция протеста против использования животных в цирке переросла в потасовку с файерами. Об этом сообщает "Львовский портал".

В результате несколько человек были задержаны.

Акция проходила возле Львовского государственного цирка, в котором должен был выступить цирк "Континенталь". В его программе есть шоу с участием белых тигров и льва.

Еще до начала акции под цирк стянулись несколько десятков полицейский. Протестующих на тот момент было меньше, чем правоохранителей – они стояли у входа и раздавали людям информационные листовки.

Акция должна была быть мирной, такая уже прошла в Киеве и сегодня также была запланирована в Одессе. Но через несколько минут после начала протеста на площади перед цирком появились неизвестные лица в балаклавах, которые забросали полицию и протестующих дымовыми шашками.

Правоохранители задержали нескольких человек и временно ограничили вход в цирк для родителей с детьми.

По словам правоохранителей, проводивших задержание, у митингующих были с собой ножи и металлические палки, которые изъяли.

Все фото: portal.lviv.ua

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