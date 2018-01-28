В Херсонской области температура опустилась так низко, что даже замерзла вода в Азовском море. Фотографию погодной аномалии из села Счастливцево опубликовал в Facebook Тимур Аджибиляков.

Фотографии он сделал сегодня, 28 января.

"Азовское море на Арабатской Стрелке возле села Счастливцево, на улице -1, ходить по льду не рекомендуется", - подписал снимок Аджибиляков.

На кадрах видно, что поверхность воды в море полностью белая и скована льдом.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100000519736061

Синоптики обещают, что уже завтра в Херсонскую область придет плюсовая температура, и море растает.

Напомним, ранее Азовское море сковало тонким льдом в Мариуполе.

А Черное море начало "парить" у берегов Одессы. Фото и видео.