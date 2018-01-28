Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в своем недавнем интервью газете The Daily Telegraph раскрыл секретную информацию, полученную, в частности, от американских спецслужб. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, британские службы безопасности "были в ярости", когда посмотрели интервью, в котором Уильямсон заявил о возможном нападении России на Британию.

Якобы своими заявлениями глава Минобороны мог скомпрометировать британских партнеров в разведывательной сфере.

"Он использовал разведывательные данные, из которых не все являются британскими", – сказал осведомленный источник издания. "Люди из Центра правительственной связи (аналог Агентства национальной безопасности в США. – Прим. Ред.) были в ярости", – заявил собеседник газеты.

Другой источник из военной разведки назвал заявления Уильямсона по России "дилетантскими".

"Никто никогда не заходил так далеко в количественной оценке потенциального риска для жизни в результате разрушительного нападения России или любого другого враждебного государства на инфраструктуру Великобритании. Мы не хотели бы спекулировать и быть паникерами", – подчеркнул источник.

Гэвин Уильямсон ранее в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что Россия якобы разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, что, по его версии, приведет к панике, хаосу и гибели тысяч британцев.

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