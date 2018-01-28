Во Львове мужчина украл у своего родственника собаку породы кокер-спаниель и задушил ее с поводком. Об этом сообщает местная полиция в Facebook.

Вчера утром, 27 января, полицейские получили сообщение о краже собаки на улице Тракт Глинянский. Копы получили описание собаки, а также того, кто ее мог украсть, и приступили к поискам.

Но нашли собаку уже мертвой. Мужчина, который ее украл, волок животное за ошейник в подвешенном состоянии, и собака задохнулась.

Им оказался 62-летний гражданин. Он задержан и доставлен в Лычаковский отдел полиции. Открыто уголовное производство за жестокое обращение с животными.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Ранее мы писали, что в Киеве собака породы хаски второй день сидит в закрытой машине.

А в Кременчуге провели парад собак "Хатико" в новогодних костюмах.