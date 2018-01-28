В России будут до 2021 года проводить летные испытания нового стратегического ракетоносца Ту-160М, известного как "Белый лебедь". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиационной промышленности.

Это первый самолет такого типа, собранный по программе возобновления производства.

Проверки самолета будут проводиться на базе Летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском. Часть систем Ту-160М уже прошли испытания.

Фото: uacrussia.ru

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла были приняты на вооружение Дальней авиации в 1987 году. Самолет максимальной взлетной массой 275 тонн способен развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час. Он может нести вооружение общей массой до 45 тонн. В номенклатуру вооружений Ту-160 входят свободно падающие и корректируемые бомбы, стратегические крылатые ракеты Х-55 и аэробаллистические ракеты Х-15. Дальность полета бомбардировщика с максимальной боевой нагрузкой превышает десять тысяч километров.

Сегодня на вооружении России стоят 16 бомбардировщиков Ту-160, выпуск которых прекратился в 1990-х годах. Они проходят постепенную модернизацию до версии Ту-160М. Все самолеты планируется усовершенствовать до 2019 года. Помимо замены двигателей и бортового оборудования Ту-160М получают и расширенную номенклатуру вооружений. В частности, самолеты смогут применять перспективные стратегические крылатые ракеты Х-101/Х-102. Модернизация позволит продлить сроки службы уже имеющихся бомбардировщиков Ту-160.

Ту-160М, собранный по программе возобновления производства "Белых лебедей", приступил к летным испытаниям в декабре прошлого года, а первый демонстрационный полет выполнил 25 января 2018 года. Он получил имя "Петр Дейнекин" в честь первого главкома ВВС России. Самолет собран с использованием планера Ту-160, оставшегося еще с 1990-х годов. Бомбардировщик получил усовершенствованную систему управления, обновленное пилотажно-навигационное оборудование и системы связи. Планер и двигатели самолета изменениям не подверглись.

В настоящее время компания "Туполев" занимается разработкой глубоко модернизированной версии "Белого лебедя", которая должна получить индекс Ту-160М2. Программа глубокой модернизации подразумевает полную замену бортового радиоэлектронного оборудования, систем управления и двигателей. Ту-160М2, в отличие от предыдущих версий самолета, получит уже цифровое управление. Проектирование бомбардировщика-ракетоносца полностью ведется в электронном виде.

Как ожидается, номенклатура вооружений Ту-160М2 будет увеличена по сравнению с таковой у Ту-160М. Перспективный самолет получит бортовые системы с элементами искусственного интеллекта. В частности, бортовой комплекс сможет подсказывать летчикам оптимальные способы вывода самолета из сложного пространственного положения, а также выявлять различные неполадки систем и предлагать способы их устранения. Как ожидается, производство новых ракетоносцев начнется в 2023 году.

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