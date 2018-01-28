Сегодня стало известно, что 8 февраля Петр Порошенко посетит Венский бал.

"Страна" собрала подборку, как в соцсетях комментируют эту новость.

Известный юрист Андрей Портнов (теперь, к слову, живет в Вене) считает, что такие поездки главы государства просто бессмысленные и не приносят стране никаких дипломатических успехов или результатов.

"Одни и те же дежурные высказывания, сигналы, тезисы, мифы и штампы. Остаточне, нечувана и фантастична. Ничего уже не поможет. Кроме отставки и избрания нового".

Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Блогеру Владимиру Петрову интересен не сам бал, а то, что будет после него: "В чий хати будэ афтепати".

Фото: facebook.com

Экс-министр юстиции смешно обыграла предстоящие мероприятие и прикрепила фотографию Порошенко, танцующего с супругой Мариной.

Фото: facebook.com/Lukash.ua

Подобным образом обыграл мероприятие и блогер Макс Бужанский.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100004634650264

Ранее Порошенко не прибыл на торжества в честь 100-й годовщины боя под Крутами.

Также напомним, что Госдеп США объяснил, почему Трамп не встретился с Порошенко в Давосе. "Не хватило времени".