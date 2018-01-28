"ОНиБАЛ". Соцсети обсудили визит Петра Порошенко на Венский бал
Сегодня стало известно, что 8 февраля Петр Порошенко посетит Венский бал.
"Страна" собрала подборку, как в соцсетях комментируют эту новость.
Известный юрист Андрей Портнов (теперь, к слову, живет в Вене) считает, что такие поездки главы государства просто бессмысленные и не приносят стране никаких дипломатических успехов или результатов.
"Одни и те же дежурные высказывания, сигналы, тезисы, мифы и штампы. Остаточне, нечувана и фантастична. Ничего уже не поможет. Кроме отставки и избрания нового".
Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine
Блогеру Владимиру Петрову интересен не сам бал, а то, что будет после него: "В чий хати будэ афтепати".
Фото: facebook.com
Экс-министр юстиции смешно обыграла предстоящие мероприятие и прикрепила фотографию Порошенко, танцующего с супругой Мариной.
Фото: facebook.com/Lukash.ua
Подобным образом обыграл мероприятие и блогер Макс Бужанский.
Фото: facebook.com/profile.php?id=100004634650264
Ранее Порошенко не прибыл на торжества в честь 100-й годовщины боя под Крутами.
Также напомним, что Госдеп США объяснил, почему Трамп не встретился с Порошенко в Давосе. "Не хватило времени".