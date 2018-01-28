В Луцке вторые сутки ищут 13-летнего мальчика, который провалился под лед
В Луцке спасатели уже сутки ищут 13-летнего подростка, который в субботу провалился под лед. Об этом сообщает местное ГосЧС.
Парень провалился под лед на реке Стырь во второй половине дня.
Его товарищи говорят, что они гуляли около реки и решили проверить лед на прочность. Тогда парни вышли на лед, но вдруг один из них провалился под лед и исчез.
Водолазы, прибывшие на место происшествия, осуществляли поиск подростка до темного времени суток, но не нашли его.
Поиски парня в воскресенье утром продолжили шесть водолазов и фельдшер.
Ранее на Южном Буге провалился под лед и погиб мужчина, решивший сократить дорогу домой.
А в Черкассах два подростка провалились под лед у берега Днепра, спасти удалось только одного.
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