В Луцке спасатели уже сутки ищут 13-летнего подростка, который в субботу провалился под лед. Об этом сообщает местное ГосЧС.

Парень провалился под лед на реке Стырь во второй половине дня.

Его товарищи говорят, что они гуляли около реки и решили проверить лед на прочность. Тогда парни вышли на лед, но вдруг один из них провалился под лед и исчез.

Водолазы, прибывшие на место происшествия, осуществляли поиск подростка до темного времени суток, но не нашли его.

Поиски парня в воскресенье утром продолжили шесть водолазов и фельдшер.

Ранее на Южном Буге провалился под лед и погиб мужчина, решивший сократить дорогу домой.

А в Черкассах два подростка провалились под лед у берега Днепра, спасти удалось только одного.