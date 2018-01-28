Японию накрыли рекордные снегопады за последние четыре года. Несмотря на мороз японцы выходят на улицы и лепят интересных снеговиков, которые своей изобретательностью и мастерством напоминают скорее мини-скульптуры.

ВВС собрало подборку фотографий невероятных японских снеговиков из соцсетей.

Люди черпают вдохновение и из любимых фильмов, и из видеоигр.

Фото: instagram.com и twitter.com

Напомним, как по Луцку катали снеговика на капоте авто. Автомобиль, в котором находились несколько человек, ехал медленно. Очевидцы сфотографировали его на проспекте Победы. Пассажир и водитель вышли из машины, добавили еще снега и уехали.

А в Одесской области вылепили самого большого в Украине снеговика. Его высота - около 7 метров, а сделали его в Подольске (Котовске).