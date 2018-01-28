По состоянию на 28 января в Николаеве 44 человека госпитализированы с подозрением на гепатит "А".

Об этом передают Украинские новости.

"В областной инфекционной больнице находятся 42 человека, у 40 диагноз подтвержден", - заявили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета.

В областной детской инфекционной больнице находятся также и 2 ребенка.

Возбудитель вспышки гепатита "А" в Николаеве не выявлен.

Как сообщала "Страна", в Николаеве число больных гепатитом "А" выросло до сотни.

Ранее мы писали, что стало известно, окуда в Украину приехал гепатит "А". В Польше зафиксирован рекордный рост уровня заболеваемости гепатитом типа "А". "Болезнь Боткина" украинцы могли завезти в приграничные области при пересечении границы.