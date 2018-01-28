Через неделю, 8 февраля президент Петр Порошенко отправится с рабочим визитом в Австрию по приглашению Федерального президента страны Александера Ван дер Беллена.

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе визита состоятся двусторонние переговоры Порошенко с Ван дер Белленом и новым федеральным канцлером Себастианом Курцем.

Среди прочего, во время встреч стороны обсудят развитие ситуации на Донбассе и укрепление санкционной политики ЕС с целью поддержки международных усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Программа пребывания также включает совместное посещение главами государств Венского оперного бала, на который президент Украины приглашен как личный почетный гость президента Австрии.

"Венский оперный бал - ежегодное государственное мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет привилегию пригласить на это мероприятие главу одного из государств как личного гостя", - поясняет пресс-служба.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко не прибыл на торжества в честь 100-й годовщины боя под Крутами.

Также мы рассказывали, что в Госдепе США объяснили, почему Трамп не встретился с Порошенко в Давосе.