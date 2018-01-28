Завтра, в понедельник, 29 января в Киеве ожидается гололедица на дорогах и порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Киевлянам рекомендуют, на период усиления ветра плотно закрывать окна, убирать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

Как сообщала "Страна", спасатели предупреждают о тумане и гололеде в трех областях Украины. Кроме того, по данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью 28 января в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается повышенная лавинная опасность.

Ранее мы писали, что новая неделя в Киеве начнется с густого тумана.