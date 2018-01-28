Швейцарец Роджер Федерер стал чемпионом Australian Open-2018, обыграв в финале хорвата Марина Чилича в пяти партиях - 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1. Об этом сообщает издание Чемпионат.

Поединок продолжался 3 часа 5 минут. Федерер выполнил 24 эйса, допустил 4 двойные ошибки, 41 раз пробил навылет, сделал 40 невынужденных ошибки и использовал шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Чилича 16 подач навылет, 5 двойных, 45 виннеров, 64 невынужденные ошибки, 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

Роджер Федерер, выиграв Australian Open - 2018, завоевал свой 20-й титул на турнирах "Большого шлема". Теперь в активе швейцарского теннисиста 6 трофеев на Australian Open, 1 на Ролан Гаррос, 8 - на Уимблдоне и 5 - на US Open. У его ближайшего преследователя, испанца Рафаэля Надаля, 16 выигранных турниров "Большого шлема" (1 - 10 - 2 - 3).

Фото: championat.com

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