Известная украинская актриса Ольга Сумская не поддерживает запрет выступать в Украине российским актерам и звездам из "черного списка", а также против того, чтобы запрещать украинским звездам гастролировать в России.

Об этом она сказала в интервью изданию Кременчугская газета.

На вопрос журналиста "А как вы относитесь к запрету выступать в Украине актерам и звездам из России и наоборот?" Сумская ответила, что "это абсурдная ситуация".

"Все это - спекуляция на наших родственных связях, отношениях людей, на вере людей. Это очень сложные вещи. Я думаю - как помирить народы и прийти к миру. Это, конечно, миссия дипломатов, но мы должны быть носителями таких мыслей и идеологии. У меня, допустим, родственники в России, и так есть и у других", - отметила актриса.

Как сообщала "Страна", Сумская, Валевская и Гришко рассказали о сексуальных домогательствах.

Ранее мы писали, что Сумская рассказала, как встретила новорожденную внучку в Москве.